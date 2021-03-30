Уэстбрук стал рекордсменом «Вашингтона» по трипл-даблам, проведя в команде менее полугода

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук стал лидером по количеству трипл-даблов в истории клуба (16), проведя в команде всего 38 очков.



Уэстбрук оформил свой 16-й трипл-дабл в нынешнем сезоне из 35 очков, 21 передачи и 14 подборов в победном матче регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерз» (132:124). Расселл превзошёл Дэррелла Уокера, который оформил 15 трипл-даблов, проведя за «Вашингтон» 283 матча (1987–1991). Кроме того, Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, набрав 35+ очков и 20+ передач.



Уэстбрук в настоящее время занимает второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов, уступая только Оскару Робертсону (181). На счету Расселла 162 трипл-дабла за карьеру. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на втором месте по этому показателю среди действующих игроков (99).

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