Майк Джеймс категорично ответил на вопрос о переезде в чемпионат Китая

30-летний американский разыгрывающий защитник московского ЦСКА Майк Джеймс, который ранее был отстранён от матчей армейцев, ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях на тему возможного завершения карьеры в Китае.

«Время Китая?» — задал вопрос пользователь в «Твиттере».

«Предпочту завершить карьеру», — последовал ответ Джеймса.

Напомним, на данный момент Джеймс отстранён от участия в матчах ЦСКА. Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.