Владимир Гомельский ответил, на чьей он стороне в конфликте Итудиса и Джеймса

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о конфликте, который произошёл в ЦСКА между главным тренером команды Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом. Ранее Итудис принял решение отстранить Джеймса от матчей команды. Один из посетителей сайта Гомельского написал: «Либо слова не скажи Джеймсу, что вся команда видит и понимает, либо Джеймс просто не играет».

«Разделяю вашу позицию. Я на стороне Итудиса», — ответил Гомельский.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.