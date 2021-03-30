Стивен Эй Смит выступил с обвинением в адрес Леброна Джеймса

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит обвинил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в новой волне появления суперкоманд в НБА. Разговоры о создании суперкоманд появились вновь после того, как «Бруклин Нетс» подписал Ламаркуса Олдриджа и Блэйка Гриффина.

«Знаете, кого я виню во всём этом? Я виню Леброна Джеймса, он виноват. Сперва он отправился в «Майами». А потом, когда выиграл чемпионат с «Кливлендом», вернулся и добавил в команду ещё и Дуэйна Уэйда, а также Дерона Уильямса. Вы делали что-то такое, чтобы защитить титул?» — сказал Смит в программе First Take.

В настоящее время Леброн восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99). Ожидается, что звёздному форварду потребуется ещё от четырёх до шести недель.