Гомельский — болельщику: во что, по вашему выражению, превратился ЦСКА, решайте сами

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте ответил на вопрос одного из посетителей о ситуации в ЦСКА. Пользователь эмоционально высказался о конфликте защитника команды Майка Джеймса и главного тренера Димитриса Итудиса. Также болельщик задаётся вопросом, во что превратился клуб.
«Моё мнение заключается в том, что существуют определённые рамки в отношениях игрок – тренер, за которые игрок не имеет права переходить. В данном случае Джеймс демонстративно переступил все возможные ограничения этического свойства. Я уверен в том, что замечания Итудиса другим игрокам не отличаются по форме от того, что он сделал Джеймсу. Получается странная ситуация. Скажем, Боломбою или Хиллиарду Итудис может делать такие замечания, а Джеймсу — нет. Неприемлемая для команды ситуация. А уж во что, по вашему выражению, превратился клуб, решайте сами», — написал Гомельский.
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