Олимпийский чемпион Сергей Тараканов избран в Зал славы

Чемпион Олимпийских игр 1988 года Сергей Тараканов избран в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Церемония будет проходить в формате видеоконференции и состоится 18 июня.
«Мы очень рады и счастливы, что наши выдающиеся игроки и тренеры отмечаются крупнейшими мировыми организациями. Это настоящие легенды, которые создавали яркую баскетбольную историю нашей страны. Здорово, когда их выдающиеся заслуги признаются не только у нас, но и мировым сообществом. Своей блестящей игрой он, безусловно, заслужил признание мировой баскетбольной общественности», — сказал глава РФБ Андрей Кириленко.
Тараканов является чемпионом мира 1982 года, трёхкратным чемпионом Европы (1979, 1981, 1985), а также бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года.
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