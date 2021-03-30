Российский специалист Олег Мелещенко стал главным тренером сборной Словакии

Новым тренером мужской баскетбольной сборной Словакии стал 53-летний российский специалист Олег Мелещенко, сообщает официальный сайт национальной федерации.



Мелещенко с ноября 2020 года работает одновременно тренером братиславского Интера в Niké SBL.



«Олег Мелещенко — специалист, которого уважают игроки, он работал на уровне Евролиги и хорошо знает реалии словацкого баскетбола. Мы рассчитываем, что продолжится качественная работа даже при представительстве, которое вошло в определенный зачет за действия Жана табака. Я лично считаю, что талантливые игроки помогут нам продвигаться через представление лучших клубов», — заявил генеральный секретарь Баскетбольной Ассоциации Словакии Андрей Куффа.



«Такого рода предложения поступают часто. Я считаю это большой честью и большим вызовом. Постараюсь сделать все, чтобы мы сделали еще один шаг вперед. У нас хорошее поколение, поэтому я думаю, что мы должны это сделать. Для меня это не было долгим принятием решения, так как я считаю это – возможно, повторюсь – за великую честь. Я рад, что мне представилась такая возможность, все больше и больше, что со Словакией я долгие годы спаривался», — сказал Мелещенко.



Олег Мелещенко возглавит Словакию уже летом, когда национальная команда будет готовиться ко второму этапу предквалификации MS 2023.