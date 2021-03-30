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Российский специалист Олег Мелещенко стал главным тренером сборной Словакии

Российский специалист Олег Мелещенко стал главным тренером сборной Словакии
Баскетбол / Прочие турниры 0
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Новым тренером мужской баскетбольной сборной Словакии стал 53-летний российский специалист Олег Мелещенко, сообщает официальный сайт национальной федерации.

Мелещенко с ноября 2020 года работает одновременно тренером братиславского Интера в Niké SBL.

«Олег Мелещенко — специалист, которого уважают игроки, он работал на уровне Евролиги и хорошо знает реалии словацкого баскетбола. Мы рассчитываем, что продолжится качественная работа даже при представительстве, которое вошло в определенный зачет за действия Жана табака. Я лично считаю, что талантливые игроки помогут нам продвигаться через представление лучших клубов», — заявил генеральный секретарь Баскетбольной Ассоциации Словакии Андрей Куффа.

«Такого рода предложения поступают часто. Я считаю это большой честью и большим вызовом. Постараюсь сделать все, чтобы мы сделали еще один шаг вперед. У нас хорошее поколение, поэтому я думаю, что мы должны это сделать. Для меня это не было долгим принятием решения, так как я считаю это – возможно, повторюсь – за великую честь. Я рад, что мне представилась такая возможность, все больше и больше, что со Словакией я долгие годы спаривался», — сказал Мелещенко.

Олег Мелещенко возглавит Словакию уже летом, когда национальная команда будет готовиться ко второму этапу предквалификации MS 2023.

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