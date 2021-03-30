«Реал» попытается заполучить Майка Джеймса в межсезонье

Мадридский «Реал» в межсезонье попытается подписать защитника ЦСКА Майка Джеймса, утверждает Defensa Central. По всей видимости, Джеймс покинет московский клуб. Он в очередной раз разругался с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. После инцидента наставник москвичей отстранил игрока от матчей, подчеркнув, что никто не должен быть выше команды.
Джеймс в нынешнем сезоне в среднем набирает более 19 очков в матчах Евролиги и делает шесть результативных передач.
Также в «Реале» может оказаться Дариус Адамс, который на протяжении двух сезонов выступал за «Басконию». В настоящее время он выступает в Китае, там игрок в среднем набирает 27,45 очка, делает 6,5 подбора и 6,3 результативные передачи.
Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.
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