«Реал» попытается заполучить Майка Джеймса в межсезонье

Мадридский «Реал» в межсезонье попытается подписать защитника ЦСКА Майка Джеймса, утверждает Defensa Central. По всей видимости, Джеймс покинет московский клуб. Он в очередной раз разругался с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. После инцидента наставник москвичей отстранил игрока от матчей, подчеркнув, что никто не должен быть выше команды.

Джеймс в нынешнем сезоне в среднем набирает более 19 очков в матчах Евролиги и делает шесть результативных передач.

Также в «Реале» может оказаться Дариус Адамс, который на протяжении двух сезонов выступал за «Басконию». В настоящее время он выступает в Китае, там игрок в среднем набирает 27,45 очка, делает 6,5 подбора и 6,3 результативные передачи.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.