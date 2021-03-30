Президент ЦСКА: уладить конфликт Джеймса с Итудисом не представляется возможным

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение главного тренера команды Димитриса Итудиса отстранить от матчей защитника Майка Джеймса. Ранее у Джеймса возникла очередная перепалка с Итудисом. В дальнейшем тренер подчеркнул, что никто из игроков не может чувствовать себя важнее команды.
«К сожалению, потенциал совместной работы с Майком Джеймсом сейчас увы, не просматривается. Первый сезон Майка в ЦСКА не принёс нам никаких трудностей, потому и был подписан трехлетний контракт.
В нынешнем сезоне клуб сделал всё возможное, чтобы сотрудничество было успешным и принесло командный результат. Возникавшие проблемы нельзя было решить одним махом, поэтому мы действовали в «ручном» режиме, но стабильности в коллективе достигнуть не удалось.
Итудис – опытный и знающий тренер, имеющий свой взгляд на то, как строить команду, и он отвечает за результат. По мнению тренерского штаба, решение об отстранении Майка полностью отвечает интересам команды, и мы верим, что всё получится.
При этом не стоит демонизировать Майка, он великолепный баскетболист, не раз в одиночку выигрывавший матчи, поражавший зрителей эффектными действиями. Но так сложилось, что ситуация превратилась в один неразрешимый конфликт. К сожалению, уладить его не представляется возможным, что очень печально, но лучше это признать, а не жить надеждой на чудо», — цитирует Ватутина Metratings.
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