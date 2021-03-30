У Майка Джеймса спросили, почему он ненавидит Россию. Тот ответил

Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил на вопросы пользователей в «Твиттере». Подписчица с ником Natalina спросила у баскетболиста, почему он ненавидит Россию. Она предположила, что причиной могут быть российские фанаты и политические игры.

«Ненавижу? ЛОЛ, я просто не люблю здешний трафик», — ответил Джеймс.

Ранее Джеймс разругался с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. После конфликта главный тренер вывел игрока из состава и отстранил от дальнейших матчей.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить конфликт невозможно.