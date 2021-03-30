Майк Джеймс: мне всё равно, что говорят люди

Защитник ЦСКА Майк Джеймс продолжил общаться с пользователями в «Твиттере». Один из них спросил, согласен ли американский баскетболист с тем, что он является проблематичным игроком, который саботирует команду.

«Люди носят маски, чтобы скрыть истинных себя, поэтому их сложно оценивать. Я же не ношу маску, а являюсь собой. Поэтому меня все оценивают. Но мне всё равно, что говорят люди. Кому-то это не нравится, но так происходит, потому что у этих людей есть проблемы с самими собой», — написал Джеймс.

Ранее Джеймс разругался с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.