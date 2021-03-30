«Чёрта с два». Майк Джеймс ответил, будет ли делать скидки по итогам инцидента в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил на вопрос о возможных скидках после инцидента, который у него произошёл в ЦСКА. Ранее Джеймс разругался с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Вероятно, американец покинет команду по окончании сезона.

«Майк, ты согласишься сделать скидку на свои услуги после инцидента в ЦСКА?» — спросил один из пользователей в «Твиттере».

«Чёрта с два», — ответил Джеймс.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.