«Чёрта с два». Майк Джеймс ответил, будет ли делать скидки по итогам инцидента в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил на вопрос о возможных скидках после инцидента, который у него произошёл в ЦСКА. Ранее Джеймс разругался с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Вероятно, американец покинет команду по окончании сезона.
«Майк, ты согласишься сделать скидку на свои услуги после инцидента в ЦСКА?» — спросил один из пользователей в «Твиттере».
«Чёрта с два», — ответил Джеймс.
Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.
- 30 марта 2021
-
17:20
-
16:37
-
15:51
-
15:14
-
14:57
-
14:46
-
13:46
-
12:52
-
12:31
-
12:12
-
11:43
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:59
-
09:32
-
08:55
-
07:29
-
07:14
-
05:22
-
01:02
-
00:34
- 29 марта 2021
-
23:33
-
23:20
-
22:57
-
22:45
-
22:38
-
21:46
-
21:39
-
20:18
-
19:15
-
19:09
-
18:20
-
18:07
-
17:21