Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Чёрта с два». Майк Джеймс ответил, будет ли делать скидки по итогам инцидента в ЦСКА

«Чёрта с два». Майк Джеймс ответил, будет ли делать скидки по итогам инцидента в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил на вопрос о возможных скидках после инцидента, который у него произошёл в ЦСКА. Ранее Джеймс разругался с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Вероятно, американец покинет команду по окончании сезона.

«Майк, ты согласишься сделать скидку на свои услуги после инцидента в ЦСКА?» — спросил один из пользователей в «Твиттере».

«Чёрта с два», — ответил Джеймс.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021