Евгений Пашутин: изучили УНИКС, знаем их сильные и слабые стороны
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом, в котором определится обладатель путёвки в следующий раунд.
«Ждём с нетерпением эту игру, мы готовы к бою. Это будет тяжёлый матч, где мы должны сыграть жестко в защите и быть готовыми к серьёзному физическому контакту. Нужно выиграть подбор, контролировать снайперов соперника и показать хорошее движение мяча в нападении. И
зучили УНИКС, знаем их сильные и слабые стороны. Это решающий матч четвертьфинальной серии, так что все слова здесь уже сказаны. Мы должны играть на максимуме все сорок минут матча, отдать все силы, но выиграть и выйти в полуфинал!", — приводит слова специалиста официальный сайт кубанцев.
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