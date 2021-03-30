Евгений Пашутин: изучили УНИКС, знаем их сильные и слабые стороны

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом, в котором определится обладатель путёвки в следующий раунд.

«Ждём с нетерпением эту игру, мы готовы к бою. Это будет тяжёлый матч, где мы должны сыграть жестко в защите и быть готовыми к серьёзному физическому контакту. Нужно выиграть подбор, контролировать снайперов соперника и показать хорошее движение мяча в нападении. И

зучили УНИКС, знаем их сильные и слабые стороны. Это решающий матч четвертьфинальной серии, так что все слова здесь уже сказаны. Мы должны играть на максимуме все сорок минут матча, отдать все силы, но выиграть и выйти в полуфинал!", — приводит слова специалиста официальный сайт кубанцев.