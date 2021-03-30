Евгений Гомельский: во всех поражениях ЦСКА есть огромная доля вины Майка Джеймса

Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский поделился мнением о конфликте между главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом.
«Во всех ситуациях надо помнить, что все вокруг люди и уважение к тренеру необходимо. Джеймс — замечательный игрок, которому в России в индивидуальном плане нет равных. Но во всех поражениях ЦСКА есть огромная доля его вины. Я всегда был и буду на стороне тренеров. Я знаю, как сложно иметь дело с игроками такого плана: и терпеть его, и держать в команде. Лучше спросите у Этторе Мессины, тренера «Олимпии Милан», почему он отказался от Джеймса. Есть такое выражение: «Он опасен для обеих команд — для противника и для своей».
Баскетбольная пятёрка на площадке — кулак. Если один из этой пятёрки недорабатывает в защите, играет только на свой счёт, ведёт себя неадекватно по отношению к партнёрам, остальным четверым будет очень сложно. Командная игра — самое важное», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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