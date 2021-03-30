Владимир Гомельский оценил возможность замены Майка Джеймса на двух игроков
Известный комментатор Владимир Гомельский оценил возможность замены Майка Джеймса экс-игроком УНИКСа Пьеррией Хенри, или Джорданом Ллойдом из «Црвены Звезды».
«Если говорить о Хенри, то ответ будет носить чисто субъективный характер. Мне лично он очень не нравится. Авантюрист на площадке, а значит ненадёжен. Что касается Ллойда, отличный атакующий защитник. Хочу отметить тот факт, что таких, как Ллойд даже в Европе достаточно много, А в США, наверное, несколько сотен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, лидер ЦСКА Майк Джеймс вступил в очередной конфликт с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. После этого руководство клуба официально отстранило игрока от выступлений.
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