Тимма и Седокова поцеловались на шоу Comment Out. Фото

Известная поп-исполнительница и телеведущая Анна Седокова приняла участие в популярном шоу Comment Out. В его ходе ей пришлось принимать участие в нескольких неприятных миссиях. В частности, Седокова вычищала раковину, забитую волосами, фотографировалась с накладными волосами в подмышечных впадинах и должна была оставить неприятное сообщение на странице своего мужа, Яниса Тиммы, в социальных сетях.
Сам баскетболист «Химок» находился в студии и поддерживал возлюбленную. В ходе шоу пара даже поцеловалась.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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