ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги

ЦСКА обыграл «Зенит» (86:74) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21). ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. Подопечные Димитриса Итудиса досрочно обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Также ранее в плей-офф вышла испанская «Барселона». «Зенит» идёт на восьмой строчке — 17 побед в 31 матче.



В матче не принимал участие защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник, 29 марта, пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранён от игр решением тренерского штаба, причины не называются.