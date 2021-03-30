ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги
ЦСКА обыграл «Зенит» (86:74) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21). ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. Подопечные Димитриса Итудиса досрочно обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Также ранее в плей-офф вышла испанская «Барселона». «Зенит» идёт на восьмой строчке — 17 побед в 31 матче.
В матче не принимал участие защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник, 29 марта, пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранён от игр решением тренерского штаба, причины не называются.
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