«Барселона» проиграла «Маккаби», «Эфес» разбил «Реал», «Бавария» уступила «Фенербахче»

В Евролиге завершилось несколько матчей 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидер турнирной таблицы «Барселона» в овертайме неожиданно проиграла «Маккаби» (94:99). Каталонцам даже не помог дабл-дабл Николы Миротича из 23 очков и 10 подборов. У победителей лучшим стал экс-игрок НБА Анте Жижич, набравший 24 очка.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Мадридский «Реал» на домашней арене крупно проиграл «Анадолу Эфес». Стамбульцы добыли очередную разгромную победу — 108:83. Лучшим в их составе стал Сертач Шанлы, набравший 17 очков.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В ещё одном матче дня стамбульский «Фенербахче» на выезде справился с мюнхенской «Баварией» — 77:68. Лучшим в составе команды из Турции стал Нандо Де Коло, собравший коллекцию из 21 очка и шести подборов.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Кроме того, «Панатинаикос» проиграл «Басконии» (82:97), «Жальгирис» обыгра «Альбу» (96:86), «Црвена Звезда» разгромно уступила «Милану» (72:93).
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