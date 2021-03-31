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«Барселона» проиграла «Маккаби», «Эфес» разбил «Реал», «Бавария» уступила «Фенербахче»

«Барселона» проиграла «Маккаби», «Эфес» разбил «Реал», «Бавария» уступила «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершилось несколько матчей 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидер турнирной таблицы «Барселона» в овертайме неожиданно проиграла «Маккаби» (94:99). Каталонцам даже не помог дабл-дабл Николы Миротича из 23 очков и 10 подборов. У победителей лучшим стал экс-игрок НБА Анте Жижич, набравший 24 очка.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
30 марта 2021, вторник. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
99 : 94
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 24, Бендер - 16, Калояро - 12, Касспи - 11, Брайант - 10, Дорси - 10, Уилбекин - 10, Джонс - 4, Блайзер - 2, ДиБартоломео, Клайн, Коэн
Барселона: Миротич - 23, Хиггинс - 20, Дэвис - 12, Курич - 12, Калатес - 9, Ханга - 6, Шмитс - 6, Ориола - 4, Вестерманн - 2, Абринес, Больмаро, Клавер

Мадридский «Реал» на домашней арене крупно проиграл «Анадолу Эфес». Стамбульцы добыли очередную разгромную победу — 108:83. Лучшим в их составе стал Сертач Шанлы, набравший 17 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2021, вторник. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
83 : 108
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Томпкинс - 19, Фернандес - 13, Гаруба Алари - 12, Алосен - 11, Тавареш - 10, Лапровиттола - 5, Дек - 4, Кэрролл - 4, Абальде - 3, Тэйлор - 2, Козёр, Тайус
Анадолу Эфес: Шанлы - 17, Ларкин - 16, Симон - 15, Мичич - 13, Бьёбуа - 12, Синглтон - 11, Данстон - 10, Андерсон - 9, Морман - 3, Пляйсс - 2, Балбай, Тунджер

В ещё одном матче дня стамбульский «Фенербахче» на выезде справился с мюнхенской «Баварией» — 77:68. Лучшим в составе команды из Турции стал Нандо Де Коло, собравший коллекцию из 21 очка и шести подборов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Кроме того, «Панатинаикос» проиграл «Басконии» (82:97), «Жальгирис» обыгра «Альбу» (96:86), «Црвена Звезда» разгромно уступила «Милану» (72:93).

Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2021, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
68 : 77
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Болдуин - 20, Ципсер - 12, Лучич - 11, Сили - 9, Шишко - 8, Рейнольдс - 4, Гист - 2, Радошевич - 2, Джонсон, Джордж, Кремер, Флаккадори
Фенербахче: де Коло - 21, Гудурич - 18, Веселы - 15, Пьерр - 9, Браун - 5, Махмутоглу - 5, О'Куинн - 4, Бартель, Биберович, Дювериоглу, Сипахи, Эдди
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
30 марта 2021, вторник. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 97
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Митоглу - 22, Сент-Рос - 14, Хезонья - 14, Бентил - 11, Бохоридис - 8, Папаяннис - 7, Мэк - 3, Папапетру - 3, Дипларос, Каселакис, Огюст, Уайт
Баскония: Гедрайтис - 25, Зоран Драгич - 22, Полонара - 22, Хенри - 11, Питерс - 9, Вильдоса - 4, Седекерскис - 4, Диоп, Куруцс, Райэсте, Фалл
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
30 марта 2021, вторник. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
96 : 86
Альба
Берлин, Германия
Жальгирис: Лекавичюс - 21, Уолкап - 15, Хэйс - 15, Гебен - 12, Лукошюнас - 12, Григонис - 6, Йокубайтис - 5, Гарино - 4, Ловернь - 4, Вастурия - 2, Блажевич, Янкунас
Альба: Эрикссон - 19, Сива - 16, Грейнджер - 15, Гиффей - 10, Ламмерс - 7, Олинде - 5, Делов - 4, Кумадже - 4, Сикма - 3, Фонтеккио - 3, Маттиссек, Шнайдер
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