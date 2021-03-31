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Майк Джеймс: «Милан», ЦСКА, ПАО. Я оставил отличные воспоминания о себе во всех клубах

Майк Джеймс: «Милан», ЦСКА, ПАО. Я оставил отличные воспоминания о себе во всех клубах
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс оставил философское сообщение на своей странице в «Твиттере», дав понять, что рассматривает свою карьеру в московском клубе уже как закрытую главу.

«Баскония», «Панатинаикос», «Милан», ЦСКА. Я оставил отличные воспоминания о себе во всех клубах, в которых появлялся. Спросите болельщиков», — написал американец.

Напомним, в ЦСКА разгорелся очередной виток противостояния Джеймса с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. После конфликта игрока отстранили от матчей, а президент клуба Андрей Ватутин заявил, что наладить отношения тренера с Джеймсом уже не представляется возможным.

Майк Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года, в минувшее межсезонье он подписал с московским клубом трёхлетний контракт.

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