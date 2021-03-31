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Расселл Уэстбрук повторил уникальное достижение Уилта Чемберлена

Расселл Уэстбрук повторил уникальное достижение Уилта Чемберлена
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук повторил достижение легенды НБА Уилта Чемберлена.

Уэстбрук — первый с 1968 года игрок НБА, которому удалось набирать в среднем 25 очков, 15 подборов и 15 передач за игру в трех матчах подряд. На счету Расселла в среднем 25,3 очка, 16 подборов и 15 передач в последних трёх встречах.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс».

Помимо этого, Уэстбрук в настоящее время занимает второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов, уступая только Оскару Робертсону (181). На счету Расселла 162 трипл-дабла за карьеру. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на втором месте по этому показателю среди действующих игроков (99).

Уэстбрук стал рекордсменом «Вашингтона» по трипл-даблам, проведя в команде менее полугода
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