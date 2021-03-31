The Athletic рассказал о следующем приобретении «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» определился с селекционными планами после подписания центрового Андре Драммонда. Как утверждает The Athletic, «озёрники» готовы заполнить последнее свободное место, оставшееся в команде.
По данным источника, «Лейкерс» хотят приобрести игрока-снайпера, который хорошо бросает трёхочковые и способен защищаться на нескольких позициях.
Ранее сообщалось, что Драммонд согласовал выкуп контракта с «Кливленд Кавальерс» в пятницу перед дедлайном и официально выйдет с рынка в 17:00 по восточному времени в воскресенье.
«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.
Драммонд играл за «Кливленд» с 2020 года. Ранее центровой с 2012 года выступал за «Детройт Пистонс».
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