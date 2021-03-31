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Владимир Гомельский объяснил, чего Майку Джеймсу не хватает в жизни

Владимир Гомельский объяснил, чего Майку Джеймсу не хватает в жизни
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о характере защитника ЦСКА Майка Джеймса. Ранее он в очередной раз разругался с главным тренером москвичей Димитрисом Итудисом. После этого Итудис отстранил его от матчей.

«Скорее всего, Джеймсу в жизни не хватает образования и воспитания. Так случается. Молодой человек начинает переоценивать свои достижения и свои заслуги. Примеры есть и не только в спорте», — написал Гомельский на своем сайте.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.

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