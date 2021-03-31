Гомельский: после сезона будет принято решение о новом тренере и о судьбе Джеймса в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о ситуации, которая возникла с ЦСКА. В команде произошёл конфликт между главным тренером Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.

Один из посетителей сайта Гомельского спросил, возможен ли вариант, при котором Итудис покинет команду, а Джеймс останется.

«После текущего сезона будет принято решение и о новом тренере и о судьбе Джеймса в ЦСКА. Мне кажется, что среди европейских тренеров вряд ли найдётся такой, который мечтает о работе с Джеймсом», — написал Гомельский на своём сайте.