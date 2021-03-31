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ЦСКА договорился о переходе Марюса Григониса. Названа сумма выкупа и зарплата игрока

ЦСКА договорился о переходе Марюса Григониса. Названа сумма выкупа и зарплата игрока
Баскетбол / Евролига 0

ЦСКА достиг договорённости о переходе защитника «Жальгириса» Марюса Григониса, сообщает Basketnews.lt.

О контракте не будут официально объявлять до лета, но устное соглашение между двумя сторонами уже достигнуто. Летом клуб ЦСКА выплатит «Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта Григониса.

Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В этом сезоне он в среднем 13,9 очка, 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге. Под вопросом остаётся будущее в ЦСКА на следующий сезон американских защитников Дэррана Хиллиарда и Майка Джеймса.

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