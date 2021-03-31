Президент ЦСКА ответил на вопрос, что дальше будет с Майком Джеймсом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о будущем защитника Майка Джеймса. Ранее у него возник очередной конфликт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. После этого Итудис отстранил баскетболиста от матчей.

«Ждём агента игрока. До этой встречи никакой конкретики дать не могу. Будем разговаривать. Не факт, что уже сегодня будут достигнуты какие-то договоренности, это может быть длительным процессом.

Я не хочу искать виноватых в этой истории, не хочу делать из Майка Джеймса демона. Он отличный баскетболист. Просто всё, что происходило в последнее время, стало неразрешимым конфликтом. И, к большому сожалению, он неразрешим. Мы контролировали эту ситуацию в ручном режиме, но делать это бесконечно — неправильно. Это был длительный конфликт — и вот такой итог. Что будет дальше, посмотрим», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».