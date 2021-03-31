Кевин Дюрант тремя словами убедил Ламаркуса Олдриджа перейти в «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сумел легко убедить Ламаркуса Олдриджа перейти в команду. Как сообщает журналист Алекс Шиффер, Дюранту потребовалось лишь произнести несколько слов, которые убедили Олдриджа перебраться в «Бруклин». Об этом журналисту сообщил сам Ламаркус.
«Ламаркус Олдридж сказал, что когда он стал свободным агентом, Кевин Дюрант написал ему сообщение и призвал его перейти в «Бруклин». «Однозначно переходи сюда», — написал Дюрант», — сообщил в «Твиттере» журналист.
Ранее Олдридж согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио». Считалось, что основным претендентом на баскетболиста является «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ожидается, что в «Бруклине» Олдридж будет выступать на позиции центрового. Ранее «Нетс» подписали ещё одного тяжёлого форварда с многократным опытом участия в Матче звёзд Блэйка Гриффина, которого главный тренер Стив Нэш также намерен задействовать на пятом номере в «смолл-болл» составе при выходе со скамейки.
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