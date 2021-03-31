Демаркус Казинс определился с новым клубом

Центровой Демаркус Казинс обсуждает подписание контракта с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в «Твиттере».

«Клипперс» необходим ещё один центровой, помимо Сержа Ибаки и Ивицы Зубаца, и команда пытается договориться с Казинсом. По данным источника, соглашение будет рассчитано всего на 10 дней. Сообщается, что решение будет принято не раньше следующей недели.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, игрок уже находится Лос-Анджелесе, где начал проходить тестирование на коронавирус.

Напомним, на данный момент Казинс находится в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он выступал за «Хьюстон Рокетс», однако провёл на площадке 25 матчей и покинул команду в конце февраля. В среднем Казинс набирал 9,6 очка, 2,4 передачи и 7,6 подбора за игру.