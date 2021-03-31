«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 87:97.

В первой четверти командам не удалось выявить лидера — 24:24. Уже во второй десятиминутке «Нижний Новгород» совершил рывок, и преимущество хозяев выросло до 14 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 57:45. В третьей четверти нижегородский клуб продолжал опережать соперника в счёте, а к середине четвёртой окончательно растерял всё преимущество.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Андрей Воронцевич, набравший 15 очков. Победителям 24 очка принёс разыгрывающий Брэндон Джефферсон.

В заключительном матче группового этапа «Нижний Новгород» сыграет с АЕКом.