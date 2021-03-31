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«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче Лиги чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0

«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 87:97.

В первой четверти командам не удалось выявить лидера — 24:24. Уже во второй десятиминутке «Нижний Новгород» совершил рывок, и преимущество хозяев выросло до 14 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 57:45. В третьей четверти нижегородский клуб продолжал опережать соперника в счёте, а к середине четвёртой окончательно растерял всё преимущество.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Андрей Воронцевич, набравший 15 очков. Победителям 24 очка принёс разыгрывающий Брэндон Джефферсон.

В заключительном матче группового этапа «Нижний Новгород» сыграет с АЕКом.

Лига чемпионов ФИБА. Группа K. 5-й тур
31 марта 2021, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
87 : 97
Страсбург
Страсбург, Франция
Нижний Новгород: Воронцевич - 15, Ганькевич - 15, Астапкович - 13, Торопов - 11, Петрасек - 10, Шеферд - 8, Комолов - 7, Стребков - 6, Гонтарь - 2, Гаврилович, Герасимов, Чадов
Страсбург: Джефферсон - 24, Колсон - 17, Уэйнрайт - 14, Лансдаун - 13, Кавалье - 8, Май - 7, Морен - 6, Удано - 6, Богачик - 2, Фриш, Чикамбу
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