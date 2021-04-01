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«Бруклин» потерял Джеймса Хардена из-за травмы

«Бруклин» потерял Джеймса Хардена из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден не доиграл матч регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды «Хьюстон Рокетс» из-за напряжённости мышц задней поверхности бедра, сообщает «Твиттер» YES Network.

Харден успел набрать 17 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть передач за 27 минут игрового времени, прежде чем покинул площадку за 4:48 до завершения третьей четверти встречи.

«Мы будем следить за состоянием Джеймса. Посмотрим, как он будет себя чувствовать утром. Пока мне нечего сказать, но мы настроены оптимистично и думаем, что он выбыл ненадолго», — заявил после матча главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.

«Нетс» (33-15) после победы со счётом 120:108 вышли на первое место в Восточной конференции.

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