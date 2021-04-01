«Бруклин» потерял Джеймса Хардена из-за травмы

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден не доиграл матч регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды «Хьюстон Рокетс» из-за напряжённости мышц задней поверхности бедра, сообщает «Твиттер» YES Network.



Харден успел набрать 17 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть передач за 27 минут игрового времени, прежде чем покинул площадку за 4:48 до завершения третьей четверти встречи.



«Мы будем следить за состоянием Джеймса. Посмотрим, как он будет себя чувствовать утром. Пока мне нечего сказать, но мы настроены оптимистично и думаем, что он выбыл ненадолго», — заявил после матча главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.



«Нетс» (33-15) после победы со счётом 120:108 вышли на первое место в Восточной конференции.