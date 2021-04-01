«Бруклин» потерял Джеймса Хардена из-за травмы
Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден не доиграл матч регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды «Хьюстон Рокетс» из-за напряжённости мышц задней поверхности бедра, сообщает «Твиттер» YES Network.
Харден успел набрать 17 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть передач за 27 минут игрового времени, прежде чем покинул площадку за 4:48 до завершения третьей четверти встречи.
«Мы будем следить за состоянием Джеймса. Посмотрим, как он будет себя чувствовать утром. Пока мне нечего сказать, но мы настроены оптимистично и думаем, что он выбыл ненадолго», — заявил после матча главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.
«Нетс» (33-15) после победы со счётом 120:108 вышли на первое место в Восточной конференции.
Рекомендуем вам
- 1 апреля 2021
-
08:18
-
07:53
-
07:38
-
07:35
-
06:12
-
00:27
- 31 марта 2021
-
23:44
-
22:49
-
22:42
-
22:10
-
20:59
-
20:58
-
19:55
-
19:12
-
18:39
-
17:43
-
16:58
-
16:18
-
16:18
-
14:56
-
14:55
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:45
-
12:13
-
11:28
-
10:52
-
10:13
-
09:27
-
09:16
-
07:40
-
00:42
-
00:33
-
00:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам