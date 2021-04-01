«Лейкерс» проиграли «Милуоки», «Чикаго» трижды подряд уступил после обмена Вучевича

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:97.
В составе победителей лучшими на площадке были Джру Холидэй (28 очков), Яннис Адетокунбо (25 очков и 10 подборов) и Крис Миддлтон (17 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче стали Монтрезл Харрелл (19 очков), Деннис Шрёдер (17 очков) и Кайл Кузма (16 очков).
В другом матче игрового дня «Чикаго Буллз» на выезде уступил «Финикс Санз» со счётом 116:121. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (45 очков), Крис Пол (19 очков и 14 передач) и Дарио Шарич (16 очков). У «Буллз» наиболее заметными в игре были Никола Вучевич (24 очка и 10 подборов), Таддеус Янг (19 очков и 10 подборов) и Дензел Валентайн (19 очков).
Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Бруклин» — «Хьюстон» (120:108), «Бостон» — «Даллас» (108:113), «Детройт» — «Портленд» (101:124), «Индиана» — «Майами» (87:92), «Мемфис» — «Юта» (107:111), «Оклахома» — «Торонто» (113:103), «Миннесота» — «Нью-Йорк» (102:101), «Сан-Антонио» — «Сакраменто» (120:106).
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