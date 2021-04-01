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«Лейкерс» проиграли «Милуоки», «Чикаго» трижды подряд уступил после обмена Вучевича

«Лейкерс» проиграли «Милуоки», «Чикаго» трижды подряд уступил после обмена Вучевича
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Джру Холидэй (28 очков), Яннис Адетокунбо (25 очков и 10 подборов) и Крис Миддлтон (17 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче стали Монтрезл Харрелл (19 очков), Деннис Шрёдер (17 очков) и Кайл Кузма (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 19, Шрёдер - 17, Кузма - 16, Моррис - 15, Мэттьюз - 9, Карузо - 6, Драммонд - 4, Маккинни - 4, Хортон-Такер - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Марк Газоль - 2, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок
Милуоки Бакс: Холидэй - 28, Адетокунбо - 25, Миддлтон - 17, Дивинченцо - 13, Форбс - 9, Адетокунбо - 8, Коннотон - 5, Лопес - 4, Дьяките - 3, Toupane, Куруч, Меррилл, Нвора, Портис, Такер

В другом матче игрового дня «Чикаго Буллз» на выезде уступил «Финикс Санз» со счётом 116:121. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (45 очков), Крис Пол (19 очков и 14 передач) и Дарио Шарич (16 очков). У «Буллз» наиболее заметными в игре были Никола Вучевич (24 очка и 10 подборов), Таддеус Янг (19 очков и 10 подборов) и Дензел Валентайн (19 очков).

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Букер - 45, Пол - 19, Шарич - 16, Краудер - 10, Эйтон - 10, Пэйн - 9, Бриджес - 6, Джонсон - 6, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Крэйг, Мур, Надер, Смит
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Валентайн - 19, Янг - 19, Маркканен - 16, Уильямс - 16, Саторански - 9, Тайс - 6, Браун - 5, Арчидиаконоу - 2, Амину, Грин, Дотсон, Лавин, Мокока, Темпл, Уайт, Фелисио

Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Бруклин» — «Хьюстон» (120:108), «Бостон» — «Даллас» (108:113), «Детройт» — «Портленд» (101:124), «Индиана» — «Майами» (87:92), «Мемфис» — «Юта» (107:111), «Оклахома» — «Торонто» (113:103), «Миннесота» — «Нью-Йорк» (102:101), «Сан-Антонио» — «Сакраменто» (120:106).

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