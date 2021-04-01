Майк Джеймс: говорят, у меня проблемы с лишним весом

Защитник ЦСКА Майк Джеймс продолжил общаться с читателями «Твиттера». Баскетболист пошутил на тему своего веса.

«Говорят, у меня проблемы с лишним весом. Пора поесть, лол!» — написал Джеймс в своём «твиттере».

В настоящее время Джеймс отстранён от матчей ЦСКА. Ранее у него возник очередной конфликт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно. По словам Ватутина, сейчас армейцы ждут приезда агента баскетболиста, после разговора с которым будет принято дальнейшее решение.