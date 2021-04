Редик: то, что со мной произошло в «Пеликанс», вряд ли является единичным случаем

Защитник «Даллас Маверикс» Джей Джей Редик негативно отозвался о руководстве клуба «Нью-Орлеан Пеликанс». Во время своего подкаста The Old Man and the Three баскетболист обвинил «Пеликанс» в нечестности.

По словам Редика, перед началом сезона он просил обменять его, зная, что новый главный тренер Стэн ван Ганди не рассчитывает на игрока. После этого у Редика состоялось несколько разговоров с вице-президентом «Пеликанс» Дэвидом Гриффином и генменеджером Траджаном Лэнгдоном. Они пообещали, что обменяют его.

Редик просил выкупить контракт или совершить обмен в одну из команд на северо-востоке США, чтобы он смог чаще видеться с семьёй, которая живёт в Бруклине.

«Я не думал, что после выкупа меня купят и я поеду в «Бруклин». Мне просто хотелось в выходные навещать семью и быть недалеко от своих. Но Гриффин не сдержал слова. Я не думаю, что от этих людей можно добиться честности. Сомневаюсь, что им можно верить. Вряд ли произошедшее со мной — единичный случай», — сказал Редик.