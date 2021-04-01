Редик: то, что со мной произошло в «Пеликанс», вряд ли является единичным случаем

Защитник «Даллас Маверикс» Джей Джей Редик негативно отозвался о руководстве клуба «Нью-Орлеан Пеликанс». Во время своего подкаста The Old Man and the Three баскетболист обвинил «Пеликанс» в нечестности.
По словам Редика, перед началом сезона он просил обменять его, зная, что новый главный тренер Стэн ван Ганди не рассчитывает на игрока. После этого у Редика состоялось несколько разговоров с вице-президентом «Пеликанс» Дэвидом Гриффином и генменеджером Траджаном Лэнгдоном. Они пообещали, что обменяют его.
Редик просил выкупить контракт или совершить обмен в одну из команд на северо-востоке США, чтобы он смог чаще видеться с семьёй, которая живёт в Бруклине.
«Я не думал, что после выкупа меня купят и я поеду в «Бруклин». Мне просто хотелось в выходные навещать семью и быть недалеко от своих. Но Гриффин не сдержал слова. Я не думаю, что от этих людей можно добиться честности. Сомневаюсь, что им можно верить. Вряд ли произошедшее со мной — единичный случай», — сказал Редик.
- 1 апреля 2021
-
10:15
-
09:57
-
09:18
-
08:18
-
07:53
-
07:38
-
07:35
-
06:12
-
00:27
- 31 марта 2021
-
23:44
-
22:49
-
22:42
-
22:10
-
20:59
-
20:58
-
19:55
-
19:12
-
18:39
-
17:43
-
16:58
-
16:18
-
16:18
-
14:56
-
14:55
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:45
-
12:13
-
11:28
-
10:52
-
10:13
-
09:27
-
09:16
-
07:40