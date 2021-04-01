Майк Джеймс ответил на вопрос, рад ли он победам ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признался, что радуется победам команды, несмотря на отстранение от матчей. Один из пользователей спросил Джеймса в «Твиттере», радуют ли его победы клуба. Американский баскетболист быстро ответил на провокационный вопрос.

«Я рад, когда мои друзья побеждают», — написал Джеймс.

В настоящее время Джеймс отстранён от матчей ЦСКА. Ранее у него возник очередной конфликт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно. По словам Ватутина, сейчас армейцы ждут приезда агента баскетболиста, после разговора с которым будет принято дальнейшее решение.