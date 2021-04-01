Фойгтман признан MVP в марте в Единой лиге ВТБ

Центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтман признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в марте, сообщает пресс-служба турнира.

В марте ЦСКА провёл четыре матча и одержал в них победы. Армейцы обыграли «Цмоки-Минск», «Химки», «Калев» и УНИКС. Благодаря серии побед москвичи вернулись на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Они одержали в общей сложности 15 побед и потерпели пять поражений.

Фойгтман в мартовских матчах в среднем набирал 14,0 очка, делал 8,0 подбора, 2,8 передачи и 1,5 перехвата. Эффективность Йоханнеса составила 22,0 балла.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ ЦСКА проведёт 5 апреля. Москвичи встретятся в гостях с «Зенитом», возглавляющим турнирную таблицу.