Единая лига ВТБ 1 апреля объявила о проведении матча с командой НБА

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила об изменении формата Матча звёзд. Как говорится в сообщении, теперь сборная Звёзд лиги ВТБ проведёт матч с командой НБА. Вероятно, речь идёт о первоапрельском розыгрыше.

«Единая Лига меняет формат проведения Матча звёзд. Вместо разделения на команды Звёзд России и мира сборная лучших игроков Лиги встретится с одной из команд НБА. Это стало возможным благодаря тому, что февральские паузы, предусмотренные в календарях чемпионатов Лиги ВТБ и НБА, совпадают по датам.

В ближайшее время состоится встреча представителей Лиги ВТБ и НБА для обсуждения деталей предстоящего события. Но уже точно известно, что игра состоится на «ВТБ Арене» и пройдёт по правилам ФИБА», — говорится в сообщении.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.