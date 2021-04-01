Единая лига ВТБ 1 апреля объявила о проведении матча с командой НБА

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила об изменении формата Матча звёзд. Как говорится в сообщении, теперь сборная Звёзд лиги ВТБ проведёт матч с командой НБА. Вероятно, речь идёт о первоапрельском розыгрыше.
«Единая Лига меняет формат проведения Матча звёзд. Вместо разделения на команды Звёзд России и мира сборная лучших игроков Лиги встретится с одной из команд НБА. Это стало возможным благодаря тому, что февральские паузы, предусмотренные в календарях чемпионатов Лиги ВТБ и НБА, совпадают по датам.
В ближайшее время состоится встреча представителей Лиги ВТБ и НБА для обсуждения деталей предстоящего события. Но уже точно известно, что игра состоится на «ВТБ Арене» и пройдёт по правилам ФИБА», — говорится в сообщении.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.
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