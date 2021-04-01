Завершено расследование дела об убийстве экс-владельца «Спартака» Шабтая Калмановича

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает пресс-служба ведомства. Резонансное преступление было совершено ещё в 2009 году. Главными фигурантами дела были Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев.

По версии следствия, Тумгоев рассказал сообщникам о маршруте передвижения бизнесмена. После этого обвиняемые начали следить за ним. 2 ноября 2009 года преступники догнали «Мерседес» Калмановича и обстреляли его.

Бизнесмен погиб на месте от многочисленных ранений. Его водитель выжил, хоть и получил многочисленные ранения. Троих обвиняемых задержали в 2019 году.

Калманович был генменеджером женской сборной России по баскетболу и владельцем женского «Спартака». Мотивы заказчиков убийства бизнесмена пока неизвестны.