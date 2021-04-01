Мэтт Барнс назвал лучшего европейского игрока в истории НБА и кандидата на его свержение

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс назвал легенду «Даллас Маверикс» Дирка Новицки лучшим европейским игроком в истории НБА.

«Учитывая наследие, которое он оставил, я определённо думаю, что Дирк — лучший европейский игрок, которого мы когда-либо видели. Он попал в Зал славы с первого раза, но если кто-то и мог бы постучать в дверь, так это Лука Дончич. Так что будет интересно посмотреть, как будет развиваться его карьера», — приводит слова Барнса Talk Basket со ссылкой на SHOWTIME Basketball.

Дончич выступает в НБА с 2018 года. До этого он на протяжении трёх лет защищал цвета мадридского «Реала». В нынешнем сезоне Лука провёл на площадке 41 матч, в среднем набирая 28,7 очка, 8,9 передачи и 8,1 подбора за игру.