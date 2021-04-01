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«Анадолу Эфес» и «Бавария» вырвали победы, «Милан» оступился

«Анадолу Эфес» и «Бавария» вырвали победы, «Милан» оступился
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершилось несколько матчей 33-го тура регулярного чемпионата.

«Анадолу Эфес» на выезде встречался с «Басконией» и в овертайме завоевал очередную победу — 111:101. Лучшим в составе стамбульцев стал Шейн Ларкин, набравший 30 очков, ещё 21 балл на счету Крунослава Симона. У «Басконии» коллекцию из 23 очков, 8 подборов и 6 передач собрал Ачилле Полонара.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
01 апреля 2021, четверг. 20:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
101 : 111
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Полонара - 23, Гедрайтис - 21, Питерс - 15, Хенри - 15, Вильдоса - 14, Диоп - 5, Зоран Драгич - 4, Седекерскис - 2, Фалл - 2, Джекири, Куруцс, Райэсте
Анадолу Эфес: Ларкин - 30, Симон - 21, Мичич - 16, Морман - 14, Шанлы - 12, Синглтон - 8, Бьёбуа - 5, Андерсон - 3, Данстон - 2, Балбай, Пляйсс, Тунджер

В ещё одном матче дня «Милан» на выезде уступил «Панатинаикосу» — 83:86. Лучшим в составе победителей стал Марио Хезонья, записавший в актив 17 очков. У команды из Италии отметился Владимир Мицов — 15 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
01 апреля 2021, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
86 : 83
ОТ
Олимпия Милан
Милан, Италия
Панатинаикос: Хезонья - 17, Бентил - 16, Папапетру - 14, Папаяннис - 14, Мэк - 11, Уайт - 9, Недович - 3, Митоглу - 2, Бохоридис, Каселакис, Огюст, Сент-Рос
Олимпия Милан: Мицов - 15, Пантер - 13, Ледей - 12, Тарчевски - 12, Шилдс - 12, Родригес - 10, Датоме - 7, Хайнс - 2, Брукс, Мораскини, Ролл, Чинчиарини

Мюнхенская «Бавария» на домашней арене с трудом переиграла «Жальгирис» — 71:70. Лучшим в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 13 очков. У «Жальгириса» 16 очков на счету Томаса Уолкапа. В ещё одном матче дня «Црвена Звезда» победила «Маккаби» — 76:64.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
01 апреля 2021, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
71 : 70
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Лучич - 13, Рейнольдс - 12, Уэйлер-Бэбб - 11, Болдуин - 8, Гист - 8, Радошевич - 6, Сили - 5, Джонсон - 3, Шишко - 3, Ципсер - 2, Кремер, Флаккадори
Жальгирис: Уолкап - 16, Ловернь - 12, Хэйс - 12, Лекавичюс - 10, Григонис - 5, Янкунас - 5, Йокубайтис - 4, Лукошюнас - 4, Гебен - 2, Блажевич, Вастурия, Гарино
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
01 апреля 2021, четверг. 21:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
76 : 64
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Лойд - 21, Добрич - 13, Давидовац - 11, Нноко - 10, Симонович - 6, Ускокович - 6, Холл - 5, Лазич - 2, Ягодич-Куриджа - 2, Кузмич, Раданов
Маккаби Тель-Авив: Дорси - 14, Брайант - 12, Жижич - 10, Бендер - 9, Джонс - 6, Уилбекин - 6, ДиБартоломео - 3, Блайзер - 2, Касспи - 2, Калояро, Клайн, Коэн
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