«Анадолу Эфес» и «Бавария» вырвали победы, «Милан» оступился

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В Евролиге завершилось несколько матчей 33-го тура регулярного чемпионата.



«Анадолу Эфес» на выезде встречался с «Басконией» и в овертайме завоевал очередную победу — 111:101. Лучшим в составе стамбульцев стал Шейн Ларкин, набравший 30 очков, ещё 21 балл на счету Крунослава Симона. У «Басконии» коллекцию из 23 очков, 8 подборов и 6 передач собрал Ачилле Полонара.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В ещё одном матче дня «Милан» на выезде уступил «Панатинаикосу» — 83:86. Лучшим в составе победителей стал Марио Хезонья, записавший в актив 17 очков. У команды из Италии отметился Владимир Мицов — 15 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Мюнхенская «Бавария» на домашней арене с трудом переиграла «Жальгирис» — 71:70. Лучшим в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 13 очков. У «Жальгириса» 16 очков на счету Томаса Уолкапа. В ещё одном матче дня «Црвена Звезда» победила «Маккаби» — 76:64.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.