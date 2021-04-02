Димитрис Итудис: «Химки» — извечный соперник ЦСКА

2 апреля пройдёт несколько матчей регулярного чемпионата Евролиги. В одном из них ЦСКА встретится с «Химками». Ожиданиями от игры поделился наставник армейцев Димитрис Итудис.



«Это серия игр, которые мы проводим практически подряд, поэтому очевидно, что мы должны заботиться о физической готовности, нам нужна готовность помочь от каждого. Мы столько раз играли с «Химками», у них есть определённые таланты, отличные бомбардиры и созидатели, такие как Швед, Макколлум, Микки.

В то же время Понкрашов, Зайцев, Вяльцев и остальные игроки поддерживают своих лидеров, они вытягивают Моню на периметр… Оппоненты обладают большим опытом, «Химки» — наш извечный соперник. Знаем, что впереди игра Евролиги, мы находимся на правильном пути, поэтому нам нужно выложиться завтра по полной», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.