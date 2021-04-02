Димитрис Итудис: «Химки» — извечный соперник ЦСКА

2 апреля пройдёт несколько матчей регулярного чемпионата Евролиги. В одном из них ЦСКА встретится с «Химками». Ожиданиями от игры поделился наставник армейцев Димитрис Итудис.
«Это серия игр, которые мы проводим практически подряд, поэтому очевидно, что мы должны заботиться о физической готовности, нам нужна готовность помочь от каждого. Мы столько раз играли с «Химками», у них есть определённые таланты, отличные бомбардиры и созидатели, такие как Швед, Макколлум, Микки.
В то же время Понкрашов, Зайцев, Вяльцев и остальные игроки поддерживают своих лидеров, они вытягивают Моню на периметр… Оппоненты обладают большим опытом, «Химки» — наш извечный соперник. Знаем, что впереди игра Евролиги, мы находимся на правильном пути, поэтому нам нужно выложиться завтра по полной», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
- 2 апреля 2021
-
00:27
- 1 апреля 2021
-
23:54
-
23:51
-
23:24
-
22:22
-
20:17
-
19:35
-
18:26
-
17:39
-
16:31
-
15:49
-
15:19
-
14:19
-
13:48
-
13:05
-
12:36
-
11:45
-
11:07
-
10:40
-
10:15
-
09:57
-
09:18
-
08:18
-
07:53
-
07:38
-
07:35
-
06:12
-
00:27
- 31 марта 2021
-
23:44
-
22:49
-
22:42
-
22:10
-
20:59
-
20:58
-
19:55