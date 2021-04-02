«Бруклин» разгромил «Шарлотт» в дебютном матче Олдриджа, «Майами» обыграл «Уорриорз»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА. «Бруклин Нетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 111:89.
Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 21 очко. Ламаркус Олдридж в дебютном матче за клуб записал в свой актив 11 очков. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.
В других матчах регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (94:114), «Орландо Мэджик» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс» разгромил «Вашингтон Уизардс» (120:91), «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Майами Хит» (109:116).
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 89
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Грин - 21, Шамет - 17, Джонсон - 15, Ирвинг - 15, Браун - 14, Олдридж - 11, Харрис - 9, Перри - 4, Клэкстон - 3, Джонсон - 2, Гриффин, Джордан, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Харден
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 13, Хэйворд - 13, Розир - 12, Монк - 11, Бриджес - 10, Уонамэйкер - 9, Вашингтон - 8, Зеллер - 6, Мартин - 3, Бийомбо - 2, Макдэниелс - 2, Болл, Дарлинг, Кэри, Мартин, Риллер, Ричардс
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Уэйд - 16, Лав - 13, Хартенштайн - 12, Окоро - 9, Гарлэнд - 6, Осман - 6, Принс - 6, Стивенс - 2, Аллен, Деллаведова, Дотсон, Нэнс, Томас, Уиндлер
Филадельфия Сиксерс: Милтон - 27, Карри - 19, Ховард - 18, Харрис - 12, Грин - 11, Коркмаз - 7, Макси - 6, Симмонс - 5, Тибулл - 5, Рид - 2, Скотт - 2, Браздейкис, Джо, Джонс, Такер, Хилл, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 115
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 31, Джонсон - 17, Бледсо - 14, Харт - 14, Хэйс - 10, Льюис - 9, Адамс - 8, Ивунду - 7, Болл, Габриэль, Ингрэм, Магней, Маршалл, Уильямсон, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Картер - 21, Росс - 19, Рэндл - 15, Бэйкон - 14, Эннис - 13, Бамба - 11, Океке - 8, Хэмптон - 8, Портер - 6, Айзек, Берч, Картер-Уильямс, Мане, Фульц, Харрис, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
120 : 91
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Джексон - 31, Джексон - 13, Пламли - 13, Грант - 12, Бей - 11, Эллингтон - 11, Джозеф - 10, Ли - 8, Кук - 4, Стюарт - 4, Сирвидис - 3, Диалло, Думбуйа, Макгрудер, Окафор, Смит, Хейз
Вашингтон Уизардс: Лопес - 16, Уэстбрук - 16, Лень - 14, Авдия - 11, Хатимура - 10, Нето - 9, Уинстон - 5, Хатчинсон - 5, Мэтьюз - 3, Бонга - 2, Бил, Брайант, Гилл, Гэффорд, Дав. Бертанс, Робинсон, Смит
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Батлер - 22, Робинсон - 21, Хироу - 20, Адебайо - 19, Ариза - 10, Игуодала - 10, Бьелица - 8, Оладипо - 6, Ачиува, Винсент, Горан Драгич, Нанн, Окпала, Страс, Хаслем
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Уиггинс - 23, Грин - 16, Пул - 9, Убре - 8, Бэйзмор - 6, Луни - 4, Уайзмен - 4, Ли - 3, Манньон, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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