«Денвер» обыграл «Клипперс» и настиг «Лейкерс» в таблице
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 101:94.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джамал Маррей, записав в свой актив 23 очка. Лучшую результативность в составе «Клипперс» показал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.
Таким образом, «Денвер» догнал «Лос-Анджелес Лейкерс» в турнирной таблице Западной конференции. Команды занимают пятое и четвёртое место соответственно, набрав по 78 очков.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» в овертайме обыграла «Сан-Антонио Спёрс».
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Мэнн - 18, Джордж - 17, Зубац - 8, Моррис - 8, Джексон - 7, Батюм - 6, Паттерсон - 4, Кеннард - 2, Беверли, Ибака, Коффи, Отуру, Рондо, Скрабб
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Портер - 20, Бартон - 19, Гордон - 14, Йокич - 14, Миллсэп - 5, Грин - 3, Кампаццо - 3, Бол, Дозьер, Кларк, Макги, Моррис, Ннаджи, Уиттингтон, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 134
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 36, Уайт - 29, Гэй - 18, Мюррей - 16, Пёлтль - 14, Васселл - 6, Джонсон - 5, Миллз - 3, Ойбанкс - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Дьенг, Лайлз, Рейнольдс, Саманич, Уокер, Уэзерспун
Атланта Хоукс: Богданович - 28, Капела - 28, Янг - 28, Галлинари - 16, Оконгву - 10, Гудвин - 8, Л. Уильямс - 7, Снелл - 6, Хилл - 3, Данн, Коллинс, Мэйс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хаертер, Хантер
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