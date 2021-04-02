Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский оценил кандидатуры двух тренеров в качестве возможной замены Итудису в ЦСКА

Гомельский оценил кандидатуры двух тренеров в качестве возможной замены Итудису в ЦСКА
Баскетбол 0
Аудио-версия:

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил кандидатуры Серджио Скариоло и Пабло Приджиони в качестве возможной замены главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Первый заход Приджиони на должность главного тренера оказался неудачным. Это быстро понял сам Пабло. невозможно судить о том, насколько вырос его тренерский потенциал. Всё-таки ассистенты главных тренеров в командах НБА имеют узкую специализацию. А я не знаю, за что отвечает Приджиони в «Миннесоте».

Скариоло является тренером опытным и с устоявшимся взглядом на игру. Его работа со сборной Испании была очень успешной. Его попытка поработать в НБА была следствием желания повысить свой уровень. Я с симпатией отношусь к Серджио и думаю, что он мог с успехом вернуться в Европу», — написал Гомельский на своём сайте.

Гомельский назвал сценарий, при котором не удивится продлению Итудиса в ЦСКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021