Гомельский оценил кандидатуры двух тренеров в качестве возможной замены Итудису в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил кандидатуры Серджио Скариоло и Пабло Приджиони в качестве возможной замены главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Первый заход Приджиони на должность главного тренера оказался неудачным. Это быстро понял сам Пабло. невозможно судить о том, насколько вырос его тренерский потенциал. Всё-таки ассистенты главных тренеров в командах НБА имеют узкую специализацию. А я не знаю, за что отвечает Приджиони в «Миннесоте».



Скариоло является тренером опытным и с устоявшимся взглядом на игру. Его работа со сборной Испании была очень успешной. Его попытка поработать в НБА была следствием желания повысить свой уровень. Я с симпатией отношусь к Серджио и думаю, что он мог с успехом вернуться в Европу», — написал Гомельский на своём сайте.