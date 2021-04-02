Гомельский: по Джеймсу моё личное мнение: вопрос с ним решён
Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации с защитником ЦСКА Майком Джеймсом и поделился ожиданиями от матча с «Химками» в регулярном чемпионате Евролиги.
«По Джеймсу моё личное мнение: вопрос с ним решён и с ЦСКА они расстаются. Мне очень понравилось, как ЦСКА сыграл без Джеймса с «Зенитом» в Евролиге. Это была командная игра.
В ЦСКА достаточно людей, умеющих забивать. Одно только сочетание Шенгелия-Фойгтман-Клайберн! Как против них защищаться? Очень сложно, при условии, что хотя бы один защитник ЦСКА будет представлять угрозу из-за периметра. А сейчас Хэкетт представляет такую угрозу. Так что, я думаю, ЦСКА на своей поляне найдёт пути к победе», — приводит слова Гомельского «Спорт день за днём».
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