Эксперт — о Драммонде: как же мне жаль этого всё ещё молодого человека

Известный обозреватель Скип Бэйлесс поделился мыслями о переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс» известного центрового Андре Драммонда и объяснил, почему ему жаль игрока.

«Добро пожаловать, Карим Абдул-Драммонд, спаситель «Лейкерс». Как же мне жаль этого всё ещё молодого человека. Он оказался под светом софитов, чего он пока не заслуживает. Он ещё не сделал ничего, чтобы заслужить статус спасителя «Лейкерс».

Что касается Джинни Басс, она мне нравится, но она перешла черту, когда выложила в социальных сетях приветствие Драммонда, сравнив это с тем, как её покойный отец приветствовал в клубе Карима-Абдул Джаббара», — сказал Бэйлисс на видео, размещённом на странице Undisputed в социальной сети «Твиттер».