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Скаут вынес неутешительный вердикт по Демаркусу Казинсу

Скаут вынес неутешительный вердикт по Демаркусу Казинсу
Баскетбол / НБА 0
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Скаут одного из клубов Восточной конференции, пожелавший остаться неизвестным, выразил уверенность, что бывший участник Матча всех звёзд, некогда один из элитных центровых лиги Демаркус Казинс не сумеет вернуться на прежний уровень и в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Казинс был достаточно плох в «Рокетс», и я не вижу, что может поменять в его игре в «Клипперс». Он больше не показывает прежнее доминирование в атаке и больше выглядит тенью самого себя. Прибавьте к этому тот факт, что он бесполезен в защите. Неудивительно, что он так долго не может получить шанс в другой команде», — приводит слова эксперта Fadeaway World.

Другой источник, также пожелавший остаться неизвестным, сомневается, что Казинс в одной команде с Ибакой и Зубацем сможет получать серьёзное игровое время. Напомним, Демаркус начинал сезон в составе «Хьюстона», но вскоре стороны объявили о прекращении сотрудничества.

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