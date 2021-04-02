Майк Джеймс завтра покинет Москву и улетит в США
Защитник ЦСКА Майк Джеймс 3 апреля планирует покинуть Москву и улететь в США, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере». На этой неделе ЦСКА отстранил американского баскетболиста от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.
Напомним, во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.
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