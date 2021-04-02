Хавьер Паскуаль: скажем так, «Зенит» выиграл четвертьфинал сегодня

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (87:53), дав понять, что, невзирая на крупную победу, расслабляться ещё слишком рано.
«После перерыва мы контролировали ритм игры, делали меньше потерь, контролировали подборы в защите. Ребята сыграли сегодня великолепно в защите и превосходно в нападении. Мы были очень эффективны в начале третьей четверти. В предыдущих играх такого не было, из-за этого мы нервничали в некоторых ситуациях.
Однако сегодня эти ребята заслужили победу, я очень рад за всех них. У нас всё ещё две игры дома, мы идём шаг за шагом. Скажем так, мы выиграли четвертьфинал сегодня. Нам необходимо выиграть полуфинал и финал, тогда и посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
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