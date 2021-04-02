«Барселона» дожала «Фенербахче» и стала недостижимой для ЦСКА, «Реал» сломил «Олимпиакос»

В Евролиге завершились последние матчи 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» на выезде справилась с «Фенербахче» (82:73). Самым результативным в составе победителей стал Кайл Курич, набравший 16 очков. У стамбульцев 19 очков на счету Марко Гудурича. Благодаря этой победе «Барселона» гарантировала себе первое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Каталонцы имеют в активе 24 победы при девяти поражениях, в то время как у ЦСКА 22 победы и 10 неудач.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В ещё одном матче дня «Реал» на домашней арене справился с «Олимпиакосом» — 72:63. Лучшим в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков. У пирейцев 22 очка на счету Александра Везенкова. Болгарин стал единственным игроком, набравшим в составе команды более семи очков. Также «Валенсия» на выезде обыграла «Альбу» (90:86).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
- 3 апреля 2021
-
00:02
- 2 апреля 2021
-
23:50
-
23:23
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:51
-
22:28
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:23
-
20:57
-
20:12
-
19:07
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
16:18
-
15:13
-
14:18
-
13:15
-
13:11
-
12:32
-
11:27
-
10:20
-
09:46
-
07:56
-
06:16
-
00:27
- 1 апреля 2021
-
23:54
-
23:51
-
23:24
-
22:22
-
20:17