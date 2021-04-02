«Барселона» дожала «Фенербахче» и стала недостижимой для ЦСКА, «Реал» сломил «Олимпиакос»

В Евролиге завершились последние матчи 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» на выезде справилась с «Фенербахче» (82:73). Самым результативным в составе победителей стал Кайл Курич, набравший 16 очков. У стамбульцев 19 очков на счету Марко Гудурича. Благодаря этой победе «Барселона» гарантировала себе первое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Каталонцы имеют в активе 24 победы при девяти поражениях, в то время как у ЦСКА 22 победы и 10 неудач.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В ещё одном матче дня «Реал» на домашней арене справился с «Олимпиакосом» — 72:63. Лучшим в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков. У пирейцев 22 очка на счету Александра Везенкова. Болгарин стал единственным игроком, набравшим в составе команды более семи очков. Также «Валенсия» на выезде обыграла «Альбу» (90:86).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.