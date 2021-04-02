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«Барселона» дожала «Фенербахче» и стала недостижимой для ЦСКА, «Реал» сломил «Олимпиакос»

«Барселона» дожала «Фенербахче» и стала недостижимой для ЦСКА, «Реал» сломил «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершились последние матчи 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Барселона» на выезде справилась с «Фенербахче» (82:73). Самым результативным в составе победителей стал Кайл Курич, набравший 16 очков. У стамбульцев 19 очков на счету Марко Гудурича. Благодаря этой победе «Барселона» гарантировала себе первое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Каталонцы имеют в активе 24 победы при девяти поражениях, в то время как у ЦСКА 22 победы и 10 неудач.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
02 апреля 2021, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
73 : 82
Барселона
Барселона, Испания
Фенербахче: Гудурич - 19, О'Куинн - 17, де Коло - 12, Пьерр - 10, Бартель - 5, Махмутоглу - 3, Эдди - 3, Браун - 2, Веселы - 2, Биберович, Дювериоглу, Сипахи
Барселона: Курич - 16, Дэвис - 13, Миротич - 12, Вестерманн - 9, Хиггинс - 9, Калатес - 5, Ханга - 5, Абринес - 4, Шмитс - 4, Клавер - 3, Ориола - 2, Больмаро

В ещё одном матче дня «Реал» на домашней арене справился с «Олимпиакосом» — 72:63. Лучшим в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков. У пирейцев 22 очка на счету Александра Везенкова. Болгарин стал единственным игроком, набравшим в составе команды более семи очков. Также «Валенсия» на выезде обыграла «Альбу» (90:86).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
02 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
72 : 63
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Дек - 18, Тавареш - 15, Кэрролл - 9, Лапровиттола - 7, Абальде - 6, Алосен - 4, Томпкинс - 3, Тэйлор - 3, Фернандес - 3, Гаруба Алари - 2, Козёр - 2, Рейес
Олимпиакос: Везенков - 22, Ларенцакис - 7, Маккиссик - 7, Принтезис - 7, Спанулис - 7, Слукас - 5, Эллис - 4, Дженкинс - 2, Куфос - 2, Жан-Шарль, Харалампопулос
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
02 апреля 2021, пятница. 20:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
86 : 90
Валенсия
Валенсия, Испания
Альба: Эрикссон - 17, Фонтеккио - 16, Ламмерс - 9, Сива - 9, Тиман - 9, Сикма - 7, Маттиссек - 6, Шнайдер - 6, Грейнджер - 3, Кумадже - 2, Олинде - 2, Делов
Валенсия: Препелич - 24, Калинич - 17, Деррик Уильямс - 15, Тоби - 12, ван Россом - 10, Лабери - 5, Дублевич - 4, Вивес - 3, Маринкович, Прадилья, Сан Эметерио, Састре
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