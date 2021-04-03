Появилась новая информация по уголовному делу против Сергея Панова

Следственный комитет РФ принял решение прекратить дело против генерального менеджера «Нижнего Новгорода» и менеджера мужской сборной России по баскетболу Сергея Панова, сообщает Newsroom24. Бывшего министра спорта Нижегородской области подозревали в незаконном выделении жилищной субсидии.

Правоохранительные органы подозревали, что один из тренеров, который якобы не имел прав на господдержку, получил пять миллионов рублей на покупку квартиры.

Однако эти подозрения не нашли своего подтверждения. По словам Панова, никаких нарушений в его деятельности в бытность министром спорта области не найдено.

Панов — один из самых титулованных баскетболистов в истории России. Он является призёром чемпионатов мира и Европы, победителем Евролиги и многократным чемпионом страны.