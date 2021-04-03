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«Торонто» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 53 очка

«Торонто» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 53 очка
Баскетбол / НБА 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 130:77.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков. Гари Трент набрал 24 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Эндрю Уиггинс, набравший 15 очков. Джордан Пул и Нико Манньон набрали по 10 очков.

Таким образом, «Торонто» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Голден Стэйт» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь матчей.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Атлантой Хоукс». Матчи пройдут 6 и 5 апреля соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 77
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Трент-мл. - 24, Ануноби - 21, Флинн - 16, Буше - 10, Ванвлит - 7, Ватанабэ - 6, Бембри - 5, Бэйнс - 5, Джонсон, Лоури, Маккоу, Уотсон, Харрис, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 15, Манньон - 10, Пул - 10, Пэскелл - 9, Уайзмен - 9, Убре - 9, Смайлагич - 6, Бэйзмор - 3, Ли - 3, Мюлдер - 3, Грин, Карри, Луни, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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