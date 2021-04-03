«Торонто» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 53 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 130:77.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 36 очков. Гари Трент набрал 24 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Эндрю Уиггинс, набравший 15 очков. Джордан Пул и Нико Манньон набрали по 10 очков.
Таким образом, «Торонто» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Голден Стэйт» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь матчей.
В следующем матче «Торонто» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Атлантой Хоукс». Матчи пройдут 6 и 5 апреля соответственно.
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